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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:03 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:03
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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Sultan Orhan Mahallesi 1120. Sokak'ta Y.Ç'nin kullandığı 34 BMA 988 plakalı motosiklet ile S.K. yönetimindeki 06 CAV 187 plakalı otomobil çarpıştı.

        Savrulan motosiklet park halindeki pikaba çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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