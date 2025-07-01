Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sultan Orhan Mahallesi 1120. Sokak'ta Y.Ç'nin kullandığı 34 BMA 988 plakalı motosiklet ile S.K. yönetimindeki 06 CAV 187 plakalı otomobil çarpıştı.
Savrulan motosiklet park halindeki pikaba çarparak durabildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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