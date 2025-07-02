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        Yağlı güreş efsanesi Ahmet Taşçı, "ahlı kemer" için başpehlivan Zeybek'e helallik verdi

        KADİR YILDIZ - Yağlı güreşin efsane ismi, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi Ahmet Taşçı, güreşseverler arasında "ahlı" olarak adlandırılan altın kemer için son 2 yılın Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e helallik verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:06
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        Yağlı güreş efsanesi Ahmet Taşçı, "ahlı kemer" için başpehlivan Zeybek'e helallik verdi
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        KADİR YILDIZ - Yağlı güreşin efsane ismi, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi Ahmet Taşçı, güreşseverler arasında "ahlı" olarak adlandırılan altın kemer için son 2 yılın Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e helallik verdiğini söyledi.

        Kırkpınar'da 3 kez art arda başpehlivanlığa ulaşan güreşçinin sürekli sahibi olabildiği altın kemere 2 kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) ulaşan 66 yaşındaki Taşçı, bu yıl kemer senesindeki Yusuf Can Zeybek'in yanı sıra Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve Erkan Taş'ın da aralarında bulunduğu 12 başpehlivanı "dualı çayırda" favori olarak görüyor.

        2001'de üçüncü kez daimi kemeri kazanmaya yakın olduğu güreşte, hakemlere sinirlenip rakibi Vedat Ergin'in elini kaldırmasıyla müsabakayı kaybeden Taşçı, güreşseverler arasında "ahlı" kemer olarak isimlendirilen kemer için son 2 yılın Kırkpınar şampiyonu Zeybek'e helallik verdiğini anlattı.

        - "İyi motive olursa, süreci iyi yürütürse kemeri alma şansı yüksek"

        Ahmet Taşçı, AA muhabirine, Kırkpınar öncesi Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve Erkan Taş'ın da aralarında bulunduğu 10-12 başpehlivanın iyi durumda olduğunu, Zeybek'i bu sene zorlu mücadelelerin beklediğini söyledi.

        Taşçı, kendisini Kırkpınar'a saklayan, diğer güreşlerde çok mücadele etmeyen başpehlivanın Edirne'de zahmet çekebileceğine değinerek, "Yine de Yusuf Can Zeybek'i bayağı hazır gördüm. İnşallah Allah nasip eder diyorum. Çünkü 3 yıllık emek var. Diğer başpehlivanların da emeği var. İyi olan kazanacak. Kemer senesinde motivasyon, oradaki stres, heyecan onların gücünü yarıya indiriyor. Bu sene bu mücadeleyi Yusuf Can verecek. İyi motive olursa, süreci iyi yürütürse kemeri alma şansı yüksek." diye konuştu.

        Vedat Ergin'le 2001'de mücadele ettiği Kırkpınar finalinde hakkının yendiğini savunan Taşçı, şöyle devam etti:

        "Ama ahlı kısmına pek katılmıyorum. 'Benden yana hep helali hoş olsun.' dedim. Geçen yıl kemeri aldıktan sonra Yusuf Can sağ olsun geldi. 'Usta, bu ahı kaldırmanı istiyorum." dedi. Ben de 'Böyle bir şey yok ama sen buraya kadar gelmişsin, bu ahlakı, terbiyeyi göstermişsin, örfü, adeti, geleneği yaşatıyorsun.' dedim. Onun için ona helalliğimi verdim. Bunun yanında Mehmet Yeşil Yeşil de geldi, helallik aldı. Daha önce de birkaç kez gelmişti, bu sene de geldi. Pehlivanların arzusu, orada kemeri takmak, çok önemli bir şey."

        - Eşeği, üzerindeki binicisiyle kaldırdığı anısını anlattı

        Taşçı, güreşseverler arasında gücü, kuvvetiyle ilgili anlatılan hikayesine ilişkin ise şunları söyledi:

        "Çiftliğimiz var, orada çalışıyoruz, 18 yaşlarındayım zannedersem. Çiftçi olan bir ailenin çocuğuyum. Çalışıyorum. Sevdiğim bir amca vardı, ismi Mehmet Ali'ydi. Bahçemizin önüne hep eşekle gelip giderdi. Bir gün onunla şakalaştım. Mehmet Ali amcayı da seviyorum, eşekle beraber kaldırdım. Ondan sonra Mehmet Ali amca da çarşıya geliyor, kahvehanede, "Ömer ağanın oğlu Ahmet var ya beni eşekle beraber kaldırdı. Bu ne kadar güçlü çocuk." diye anlatıyor. Ben başpehlivan olup kemerleri alınca bu ortaya çıktı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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