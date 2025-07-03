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        Kocaeli, Gazze ile "kardeş şehir" oldu

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile "kardeş şehir" protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:45
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        Kocaeli, Gazze ile "kardeş şehir" oldu
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile "kardeş şehir" protokolü imzaladı.

        Büyükşehir Belediyesi, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in kuşatma altında tutup havadan ve karadan saldırılar düzenlediği, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 55 binden fazla insanı öldürdüğü Gazze Şeridi'nde faaliyetlerini zorlu koşullara rağmen sürdürmeye çalışan belediye ile çevrimiçi protokol gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac tarafından imzalandı.

        Çevrimiçi bağlantıyla imzalanan protokol kapsamında, ortak insani yardım organizasyonlarının düzenlenmesi, sağlık, eğitim, barınma ve altyapı hizmetlerinde işbirliği yapılması, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerin hayata geçirilmesi yer alıyor.

        Gazze'nin şehircilik ve altyapı projelerinde teknik bilgi paylaşımı yapılmasının da planlandığı protokolle, iki belediye güçlü birliktelikle sadece projelere değil kardeşliğe ve umuda da katkı sunmayı amaçlıyor.

        Gazze halkına destek olmayı ve Filistinlilerle dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen protokolün, şehirler arasında kültürel ve manevi bağları güçlendirmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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