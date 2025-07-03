Kocaelispor, defans oyuncusu Massadio Haidara ile ön protokol imzaladı

Açıklamada, "Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıllık sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Malili futbolcu ile kulüp arasında sağlık kontrolünün başarılı geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalandığı belirtildi.

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