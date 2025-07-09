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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:52
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        B.G. idaresindeki 34 MKM 829 plakalı kamyonet ile K.D. yönetimindeki 34 BJP 947 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti T5 tünelinde çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan kamyonet devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile otomobildeki aynı aileden A.D. ve G.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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