Kocaeli'de amca, tartıştığı 2 yeğenini silahla öldürdü, 1 yeğenini yaraladı

Yaralılardan M.S. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, sağlık ekipleri G.Z.Y. ile G.Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi'ndeki bir müstakil evde, aralarında husumet bulunan amca F.Y. ile 3 yeğeni arasında tartışma çıktı.

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