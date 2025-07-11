Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında itfaiye personeli sanıklar savunma yaptı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın beşinci gününde Bolu Belediyesi itfaiye müdür vekili ve itfaiye eri savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada savunma yapan itfaiye eri tutuksuz sanık İrfan Acar, 2016'da Bolu Belediyesinde itfaiye eri olarak işe başladığını, 2020'den beri de görevlendirildiği ruhsat biriminde çalıştığını söyledi.

Grand Kartal Otel'de 16 Aralık 2024'te denetim gerçekleştirdiğini dile getiren Acar, otelin en üst katından en alt katına kadar yaptığı denetimde acil çıkışların ve ışıklı yönlendirmelerin yönetmeliğe uygun olmadığını, acil aydınlatmaların, elektrik uygunluk belgesinin, yağmurlama ile duman tahliye sisteminin olmadığını tespit ettiğini anlattı.

Acar, denetimin ardından tespit ettiği eksiklikleri müdürlüğe bildirdiğini belirterek, "Denetim dilekçesinin iptalini sonradan öğrendim. Yasal süre 15 gündür. Bir nüshasını kendimiz alır, bir nüshasını otele veririz." dedi.

Sanık Acar, 28 Aralık'ta otel bünyesinde kiralanan kafeyi denetimine gittiğini aktararak, denetimde aranan şartlarda eksiklik görmediğini ifade etti. Muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir'le denetimden önce ve sonra farklı tarihlerde yaptığı telefon görüşmelerinin içeriği sorulan Acar, denetime giderken aradığını, diğer görüşmeleri hatırlamadığını savundu. Mahkeme başkanı, 25 Aralık 2024 tarihli denetim iptal kararını okuyarak, bu tarz iptal kararlarının daha önce alınıp alınmadığını sordu. Sanık Acar'ın soruya cevap verdiği sırada baygınlık geçirmesi üzerine duruşmaya ara verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kendine gelen Acar, aranın ardından verdiği cevapta, "Daha önce buna benzer iptal örnekleri oldu." dedi. Cumhuriyet savcısının "Otelin bütününde yaptığın denetimde 8 eksiklik tespit ettin ama hemen bitişindeki kafeye uygunluk raporu verdin. Kafe için yapılan denetimde neden otelin tamamını tekrar denetlemedin?" sorusunu Acar, "Kafe otelden bağımsız olduğu için oteli denetlemedim." diye yanıtladı.

Acar, "İptal dilekçesi verildiği için 15 gün sonra yapılması gereken ikinci denetime gitmediğinizi söylediniz. Size iptal dilekçesi verildiğini kim söyledi?" sorusuna, "Yazı işlerinden H. A. söyledi." cevabını verdi. - "Denetim dilekçesi iptal edildiği için rapor oluşmamıştır" Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili tutuklu sanık Kenan Coşkun da yangın felaketinde ekip arkadaşlarıyla 20 saat süren operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünyanın en büyük 6'ncı otel yangınını yönetmenin kolay olmadığını belirten Coşkun, yangında söndürme ve kurtarma işlemleri yapıldığını kaydetti. Yangında pencerelere ulaşanları merdivenle kurtardıklarını, daha sonra bina içerisindeki arama tarama çalışmasında 4-5 kişiyi daha kurtardıklarını anlatan Coşkun, "Yangından düşen parçalar omzuma geldi. Üzerinden 6 ay geçmesine rağmen itfaiyenin müdahalesi noktasında tespit edilen hiçbir eksiklik bulunmamıştır. Bu bir tesadüf değil, disiplinli çalışmanın sonucudur." diye konuştu.

Coşkun, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ömrünü itfaiyecilik mesleğine adamış itfaiyeci olarak bulunduğum noktaya tırnaklarımla kazıyarak geldim." dedi. Sanık Coşkun, "İrfan Acar'ın tespit ettiği eksiklikler bildirilmediği için sorumluluk tarafıma yüklendi. Denetim dilekçesi iptal edildiği için rapor oluşmamıştır. Olmayan rapor nedeniyle suçlama hukuki değildir. Bizim Özel İdare ve Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ortak paylaşım sistemimiz bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı. Coşkun, denetim sürecine ilişkin bilgi vererek, şöyle devam etti: "Denetimle ilgili başvurular yazı işlerine yapılır. Yazı işleri üzerinden itfaiye müdürlüğüne gelir. Program dahilinde denetim ve ruhsat birimi tarafından denetim yapılır. Denetim yapılan otelin merkez ilçe dışında olduğuyla ilgili bilgilendirme yapılmamıştır. İrfan Acar, denetim formunu işletme sahiplerine teslim ettiğini beyan etmiştir. Bu olayda 15 gün süre dolmadan iptal dilekçesi verildiği için süreç sonlandırılmış ve itfaiye raporu oluşmamıştır. Bundan dolayı önüme itfaiye raporu gelmemiştir."

Anneannesinin vefatı nedeniyle 24-27 Aralık 2024'te yıllık izin kullandığını aktaran Coşkun, "İzinde olduğum tarihlerde vekil olarak İrfan Acar atanmıştır. İptal dilekçesini imzaya gönderildiğinde yıllık izinde olduğumdan müdürlük adına imzalayan İrfan Acar'dır." dedi. Coşkun, mahkeme başkanının "Yangın denetim dilekçesi iptal edilebilir mi?" sorusuna, "Evet edilebilir. İptal edildiği için rapor oluşmaz. Rapor oluşmadığı için başvuru yapan iş yeri açma ruhsatı alamaz ve iş yerini açamaz." ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı bu cevap üzerine, "Siz yeni açılacak bir iş yeri için örnek verdiniz. Peki daha önce ruhsat alınmış bir işletme, denetim talep etmiş ve yapılan denetimde eksiklik tespit edilmişse bu iş yerinin dilekçesi iptal edilir mi?" sorusunu Coşkun, "Dilekçe kanuna göre alınır. Bunun örneğine bakmak, itfaiyeden istemek lazım." şeklinde yanıtladı. Daha sonra müşteki avukatlarının sorularını cevaplayan Coşkun, "İptal dilekçesi verilemeyen denetim için 15 günlük süre dolduğunda ne yaparsınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

"İptal dilekçesi verilmeseydi, 15 gün sonra yaptığımız ikinci denetimde eksikliklerin giderilmediğini görseydik olumsuzluk raporu düzenleyip işletmeciye verecektik. Mevzuata göre bizim bunun dışında yapacağımız bir şey yoktur." "Mevcut sorunlar giderilmeden işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve yangın tedbirleri açısından uygun raporu alınması mümkün mü?" sorusuna Coşkun, "Hayır. İtfaiye açısından mümkün değil." cevabını verdi. Bunun üzerine "Hangi yükümlülüğü yerine getirmemiştir?" sorusu üzerine Coşkun, "Cevaplarımın yönetmeliğe uygun olmasını istiyorum, o yüzden cevap vermiyorum." dedi. - "Talimat da almadım talimat da vermedim" Coşkun, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in "İrfan Acar'a hangi eksiklikler var diye sordunuz mu?" sorusuna "Hayır, sormadım." cevabını verdi. "Bunu görme ihtiyacı hissetmediniz mi?" sorusuna Coşkun'un "Buna cevap vermek istemiyorum." yanıtı üzerine Gültekin, "Sen görme ihtiyacı hissetmediğin için evlatlarım, gelinim ve torunlarım vefat etti." dedi.