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        GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli 19 ilde düzenlenen sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:35 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:35
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        GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 19 ilde düzenlenen sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından araç kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ankara ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı.

        Ekipler, 74 kişinin dolandırıldığını ve zanlıların hesaplarında 36 milyon lira hareketlilik olduğunu tespit etti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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