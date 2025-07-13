Konya'daki trafik kazasında ölen biri bebek 3 kişi Kocaeli'de defnedildi

Bekir Tatlı'nın Antalya Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne tayin olduğu öğrenilmişti.

Sürücü ve araçtaki kayınpederi Bayram Genç ile kayınvalidesi Gülnur Genç, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Cenaze törenine, kazada yaralanan Bekir Tatlı ile aile yakınlarının yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık ve vatandaşlar katıldı.

Beyşehir-Antalya kara yolunda 11 Temmuz'da meydana gelen kazada hayatını kaydeden Feyzanur ve iki aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ile kardeşi Ayşe Sultan Genç'in cenazeleri Kocaeli'ye getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.