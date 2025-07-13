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        Konya'daki trafik kazasında ölen biri bebek 3 kişi Kocaeli'de defnedildi

        Konya'nın Derebucak ilçesinde önceki gün tarlaya devrilen otomobilde yaşamını yitiren 1'i bebek 3 kişi, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 13.07.2025 - 19:22
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        Konya'daki trafik kazasında ölen biri bebek 3 kişi Kocaeli'de defnedildi
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        Konya'nın Derebucak ilçesinde önceki gün tarlaya devrilen otomobilde yaşamını yitiren 1'i bebek 3 kişi, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Beyşehir-Antalya kara yolunda 11 Temmuz'da meydana gelen kazada hayatını kaydeden Feyzanur ve iki aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ile kardeşi Ayşe Sultan Genç'in cenazeleri Kocaeli'ye getirildi.

        Gebze ilçesinde Çoban Mustafapaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından cenazeler Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, kazada yaralanan Bekir Tatlı ile aile yakınlarının yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık ve vatandaşlar katıldı.

        - Kaza

        Antalya’dan Konya istikametine giden Bekir Tatlı (37) idaresindeki 34 FG 0032 plakalı otomobil, Derebucak ilçesi Pınarbaşı kavşağı mevkisinde tarlaya devrilmiş, araçtan fırlayan sürücünün eşi Feyzanur Tatlı (32) olay yerinde, kız kardeşi Ayşe Sultan Genç (11) ile 2 aylık bebeği Bilge Kaan Tatlı kaldırıldıkları Derebucak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Sürücü ve araçtaki kayınpederi Bayram Genç ile kayınvalidesi Gülnur Genç, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Bekir Tatlı'nın Antalya Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne tayin olduğu öğrenilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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