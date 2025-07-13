Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı

Yarışmada 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı ile 19 yaş üstü kategorilerinde 15 ilden 191 sporcu mücadele ediyor.

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