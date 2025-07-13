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        Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:16 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:16
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        Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

        Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyon, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda eski İnterteks Fuar alanı arazisinde oluşturulan oval pistte gerçekleştiriliyor.

        Yarışmada 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı ile 19 yaş üstü kategorilerinde 15 ilden 191 sporcu mücadele ediyor.

        Türkiye Kaykay Federasyonu Fahrettin Yıldız'ın startını verdiği organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şunlar:

        11 yaş altı kızlar:

        1. Miray Yıldız-Kocaeli

        2. Fatıma Zehra Turhan-Kocaeli

        3. Elisa Temizer-Kocaeli

        11 yaş altı erkekler:

        1. Eymen Şahin-Kocaeli

        2. Poyraz Türmen-Kocaeli

        3. Nikita Shestakov-İstanbul

        13 yaş altı kızlar:

        1. Öykü Sare Çil-Kocaeli

        2. Özlem Şahin-Kocaeli

        3. Talya Ela Boztepe-Kocaeli

        13 yaş altı erkekler:

        1. Umeyr Ensar Gökmen-Kocaeli

        2. Ayman El Mecdel-Ankara

        3. Ahmet Aybars Kartal-Kayseri

        15 yaş altı kızlar:

        1. Asel Topal-Kocaeli

        2. Şimal Yüce-Kocaeli

        3. Elif Ecrin Kocaoğlu-Antalya

        15 yaş altı erkekler:

        1. Muhammed Çukan-Kocaeli

        2. Alperen Kara-Kocaeli

        3. İbrahim Aktaş-Kayseri

        17 yaş altı kızlar:

        1. Yaren Çoban-Kocaeli

        2. Asya Damla Çalımlı-Kocaeli

        3. Elfin Berra Ucar-Ankara

        17 yaş altı erkekler:

        1. Muhammed Eyüp Yanık-İstanbul

        2. Talha İmamoğlu-Bursa

        3. M. Furkan Can-Bursa

        19 yaş altı kızlar:

        1. Asya Su Demir-Kocaeli

        2. Bahar Bektaş-Muş

        3. Dila Dursun-Kayseri

        19 yaş altı erkekler:

        1. Ali Eymen Abasıkeleş-Kocaeli

        2. Toprak Efe Eroğlu-Kocaeli

        3. Anıl Özaydın-Kayseri

        19 yaş üstü kadınlar:

        1. Hilal Yaman-İstanbul

        2. Dilruba Şimşek-Kocaeli

        3. Rabia Polat-Ardahan

        19 yaş üstü erkekler:

        1. Doğukan Demirçan-İstanbul

        2. Ahmet Kepür-İstanbul

        3. Mustafa Gül-İstanbul

        Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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