Kocaeli'de ormanlık alanda yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme uçağının da katıldığı çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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