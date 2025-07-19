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        Kocaeli'de kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonucu sürücü ile yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 22:36 Güncelleme: 19.07.2025 - 22:36
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        Kocaeli'de kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonucu sürücü ile yolcu yaralandı.

        İstasyon Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde G.D. idaresindeki 41 AZG 543 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        Devrilip yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklet, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü G.D. ile yolcu O.D, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu, yolcunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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