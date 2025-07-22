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        Kocaeli'de bir kadının öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin aralarında eşinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:47
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        Kocaeli'de bir kadının öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin aralarında eşinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Temmuz'da Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'nde Havva Y'nin (28), silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda Havva Y'nin eşi N.Y. ile S.Ş, G.K. ve Ş.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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