Kocaeli'de bir kadının öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin aralarında eşinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin aralarında eşinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Temmuz'da Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'nde Havva Y'nin (28), silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda Havva Y'nin eşi N.Y. ile S.Ş, G.K. ve Ş.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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