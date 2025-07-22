Kocaeli'de "10. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Toplantıda düzensiz göçle ilgili alınan ve alınacak tedbirler ile izlenecek yol haritası görüşüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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