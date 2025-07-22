Kocaeli'de durdurulan tırda 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde bir tır durdurularak arama yapıldı.
Aracın dorsesinin arka kısmına gizlenmiş sigaralar, narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan detaylı aramada bulundu.
Operasyonda 350 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulurken, araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında tahkikat başlatıldı.
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