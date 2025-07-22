Kocaeli'de durdurulan tırda 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde bir tır durdurularak arama yapıldı.

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