Vali Aktaş'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aktaş, mesajında, basının, demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydetti.
Çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazı iletişim özgürlüğünün, şeffaf yönetim anlayışının da temel yapı taşlarından olduğunu belirten Aktaş, "Basın mensupları, iletişim teknolojisinin sunduğu imkanlardan yararlanarak hızlı bir haber akışıyla yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Kocaeli'de görev yapan tüm basın mensuplarının bayramını kutluyorum. Basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.