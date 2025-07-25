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        Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:40 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:40
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        Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilendi
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Çerkeşli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde metal üzerine kaplama yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 5 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, fabrikada hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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