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        Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:20
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        Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kerem Birinci (20) idaresindeki 34 DSN 475 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu İzmit istikameti Barbaros Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Birinci'nin cenazesi Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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