        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun bağlantı yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri bağlantı yolunda konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 19:45 Güncelleme: 17.10.2025 - 19:53
        Anadolu Otoyolu'nun bağlantı yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri bağlantı yolunda konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Emirhan G. idaresindeki 27 JC 775 plakalı konteyner yüklü tır, Gebze gişeleri bağlantı yolunda bariyerlere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

