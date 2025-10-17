Anadolu Otoyolu'nun bağlantı yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri bağlantı yolunda konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Emirhan G. idaresindeki 27 JC 775 plakalı konteyner yüklü tır, Gebze gişeleri bağlantı yolunda bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
