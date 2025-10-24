Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de tırdan yola devrilen iş makinesindeki kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, seyir halindeki tırın üzerinden yola devrilen iş makinesindeki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        24.10.2025 - 16:29
        Kocaeli'de tırdan yola devrilen iş makinesindeki kişi yaralandı
        Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın üzerindeki asfalt silindiri, yola devrildi.

        Olayda asfalt silindirinde bulunan F.E. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan F.E, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

