        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çöken binanın enkazından 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı enkazdan sağ olarak çıkardıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:16
        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı enkazdan sağ olarak çıkardıklarını bildirdi.

        Aktaş, Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binayla ilgili gazetecilere, profesyonellerden oluşan büyük bir ekibin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

        "Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamdolsun enkazdan sağ olarak çıkardık." diyen Aktaş, gencin genel durumunun iyi göründüğünü, bilincinin açık olduğunu ve Gebze Fatih Hastanesine sevk edildiğini belirtti.

        Aktaş, anne ve babayla ilgili henüz bir bilgi olmadığını ifade ederek, "Onlarla ilgili çalışma devam ediyor ama ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa'nın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki kızımızın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğunu da çıkarmış olduk ama ikisi maalesef ölü olarak çıkarıldı. Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan şifalar diliyoruz." dedi.

        "Çocuklar aynı odadalar mıydı?" sorusu üzerine Aktaş, 3 çocuğun da aynı odadan çıkarıldığını söyledi.

        Anne ve babanın farklı bir odada göründüğünü dile getiren Aktaş, "Yoğun çalışma devam ediyor. İnşallah çok vakit geçmeden anne babaya da ulaşacağız. Ümidimiz onlara da sağ ulaşmak. Maalesef şu anda ses yok, henüz alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anki tespit ve değerlendirmelerimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın olduğuna ilişkin en azından şu an için tespitimiz yok." ifadesini kullandı.

        Ekiplerin sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmalarda 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

