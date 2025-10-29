Kocaeli'de çöken binanın enkazından 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı enkazdan sağ olarak çıkardıklarını bildirdi.

Aktaş, Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binayla ilgili gazetecilere, profesyonellerden oluşan büyük bir ekibin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

"Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamdolsun enkazdan sağ olarak çıkardık." diyen Aktaş, gencin genel durumunun iyi göründüğünü, bilincinin açık olduğunu ve Gebze Fatih Hastanesine sevk edildiğini belirtti.

Aktaş, anne ve babayla ilgili henüz bir bilgi olmadığını ifade ederek, "Onlarla ilgili çalışma devam ediyor ama ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa'nın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki kızımızın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğunu da çıkarmış olduk ama ikisi maalesef ölü olarak çıkarıldı. Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan şifalar diliyoruz." dedi.