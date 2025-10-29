Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de binanın çöktüğü bölgede evleri tedbiren boşaltılan aileler misafir edilecek

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöktüğü bölgede bulunup evleri tedbir amaçlı tahliye edilen 9 aile, Büyükşehir Belediyesi Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'nde konuk edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:43
        Kocaeli'de binanın çöktüğü bölgede evleri tedbiren boşaltılan aileler misafir edilecek
        

        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Bölgede yaklaşık 14 saatten bu yana çalışmalarını sürdüren ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

        Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze'de yaşanan elim olayın ardından, çöken binanın yakınında ikamet eden 9 ailemizi, evleriyle ilgili teknik inceleme ve rapor süreci tamamlanana kadar Darıca'da bulunan Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerimizde misafir edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

