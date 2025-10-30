Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan aileden baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 02:26 Güncelleme: 30.10.2025 - 02:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan aileden baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in altında kaldığı binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

        Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı bölgedeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi.

        Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.

        Zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiren ekipler, dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaştı.

        Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız, hastaneye sevk edildi.

        Çocukların ardından anne ve babanın kurtarılmasına yoğunlaşan ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak çiftin bulunduğu bölüme girmek için yoğun çaba sarf etti.

        Dün akşam saatleri ve gece boyunca süren çalışmaların ardından ekipler, yaklaşık 19 saat sonra baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaştı.

        Sedyeyle ambulansa alınan Levent Bilir'in cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Ekiplerin anne Emine Bilir'e ulaşma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 8 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 8 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 3'ünün cansız bedeni çıkarıldı (18)
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 3'ünün cansız bedeni çıkarıldı (18)
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (17...
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (17...
        Kocaeli'de çöken binanın enkazındaki çifti arama çalışması sürüyor
        Kocaeli'de çöken binanın enkazındaki çifti arama çalışması sürüyor
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (16...
        Gebze'de bina çöktü; 5 kişiden 1'i sağ, 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı (16...
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Kocaeli'de görgü tanığı mahalle sakini 7 katlı binanın yıkılma anını anlatt...
        Kocaeli'de görgü tanığı mahalle sakini 7 katlı binanın yıkılma anını anlatt...