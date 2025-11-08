Kocaeli'de yangın çıkan fabrikada bilirkişi heyeti inceleme yaptı

İtfaiye ekipleri de fabrika çatısı ve cephesinde tehlike oluşturan sacları söküyor.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından da aralarında makine mühendisi, elektrik mühendisi ve yangın uzmanından oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti, fabrikada inceleme yaptı.

Olay mahalli, ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis ekipleri, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

