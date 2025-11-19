Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya, bölgede lider, küresel aktör Türk savunma sanayisi vizyonuyla faaliyetleri koordine ettiklerini söyledi.

Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) kasım ayı meclis toplantısına katılan Kaya, savunma sanayisinin hem niteliksel hem niceliksel olarak çok yoğun bir sektör olduğunu belirterek, bu alanda yaklaşık 3 bin 900 kayıtlı firmanın, 95 bin civarında çalışanın bulunduğunu kaydetti.

Savunma sanayisinin son 25 yılda büyük ivme kazandığına işaret eden Kaya, "İyi bir noktaya geldik ama bu noktayı sürdürebilmek daha kıymetli. Onun için de olabildiğince efor sarf etmemiz gerekiyor. Çok hızlı gelişen ve değişen bir sektör. Siz bir şey geliştiriyorsunuz, çok kısa süre sonra onun karşı tedbiri gelişiyor. Çok kısa süre sonra sizin o karşı tedbire çözüm bulmanız gerekiyor. Bunlar için de böyle yaptık, yetti, yetecek şekilde durumumuz yok." ifadesini kullandı.

Kaya, ortaya koydukları ürün ve çıktıların büyük kısmının çok başarılı şekilde tamamlandığını dile getirerek, şu an ve gelecek yıllar itibarıyla seri üretim fazına doğru ilerlediklerini anlattı.

Bu seri üretimin beraberinde bazı yükümlülükler getirdiğine dikkati çeken Kaya, bunun malzemeye ihtiyaç planlamasındaki bütün dağılımın, niceliksel olarak artması anlamına geldiğini belirtti. - "Sivil alandaki yetenek ve yetkinlikler savunma sanayisine senkronize edilmeli" Kaya, buna bağlı ana alt yüklenicilerin seri üretimi yanıtlayabilme durumlarını fizibilite ettiklerini aktararak, şöyle devam etti: "Özellikle kritik alt yüklenicilerin çok ciddi bu değişime ayak uyduracak şekilde bizimle senkronize olmaları yönünde düşüncemiz var. Kişisel bir düşüncem daha var. Savunma sanayisindeki yetenek ve teknoloji yetkinliği, mutlaka sivil alana aktarılması gerektiği konuşulur. Katılıyorum, doğru ama tersine yürüyen fonksiyonda şunu düşünmemiz gerekiyor; özellikle sivil anlamda örneğin Kocaeli'nin otomotiv sektörüne yönelik çalışması, yeteneği, yetkinliği, kimya sektöründeki yeteneği, yetkinliği, o tecrübenin de bir şekilde savunma sanayisine senkronize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde, bizim aslında sivilde gerçekleştirdiğimiz daha maliyet odaklı, kaliteli ve etkin üretim paradigmasının özellikle sivil alanda, savunma sanayisine odaklanması gerektiğini düşünüyorum."

Savunma Sanayii Başkanlığının yapısı ve çalışmaları hakkında da bilgi veren Kaya, "Silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyacı olduğu, sahada gereksinim duyduğu bütün ürünleri günün gerektirdiği teknoloji yeterlilik kapsamında gerçekleştirip onların hizmetine sunmak yönünde misyonumuz var. Bu buna bağlı sektörün bir de sürdürülebilirliğini sağlamanız gerekiyor. Bölgede lider, küresel aktör Türk savunma sanayisi vizyonuyla faaliyetleri koordine etmeye çalışıyoruz." dedi. Bir meclis üyesinin "Türkiye'nin F-35 projesindeki son durumu nedir?" sorusuna ilişkin Kaya, sanayileşme perspektifinde kalıp cevap vermek istediğini söyledi. Kaya, Milli Muharip Uçak KAAN'ın kendileri için çok kritik olduğundan bahsederek, "KAAN tek başına bir uçak projesi değil. Aslında özgüven, teknoloji, yetenek, AR-GE projesi. KAAN'ı taahhüt ettiğimiz takvime uyacak şekilde, mümkün olduğunca yerlilik oranıyla teslimi, sonrasında serisi yönünde çalışmayı çok ciddi şekilde sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.