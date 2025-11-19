Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:GebzeKapalı Spor Salonu
Hakemler: Ramazan Çevik, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Kaan Atmaca, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Metin Durmuş, Semih Çelik, Selim Kalaycı, Mustafa Susam)
Rams Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, Rezaei, Aghajanimohzaji, Hakan Polat, Ege Can Avcıl (Alperay Demirciler, Umut Durur, Mehmet Kantarcıoğlu, Hüseyin Butuhan Duman, İbrahim Emet, Taha Erden)
Setler : 25-17, 25-21, 18-25, 25-17
Süre: 140 dakika
KOCAELİ
