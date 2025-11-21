İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kocaeli'de temaslarda bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi, "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katıldı.

Cuma namazını İzmit ilçesinde 1579 yılında yapılan Mimar Sinan'ın eseri Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde kılan Yerlikaya, burada vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Yerlikaya'yı, Vali İlhami Aktaş ve il protokolü karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Aktaş'tan brifing aldı.

Ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Yerlikaya'ya, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Ziyaretlerde Yerlikaya'ya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı eşlik etti.

- "Tek hedefimiz ülkemizin, aziz milletimizin huzur ve güvenliği"

Bakan Yerlikaya, daha sonra Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" öncesi yaptığı konuşmada, Kocaeli'de gece gündüz çalışan kahraman jandarma, emniyet ve sahil güvenliğin çalışmalarını toplantıda detaylı ele alacaklarını söyledi.

"Bizim tek hedefimiz var, İçişleri ailesi olarak 688 bin arkadaşımızla ülkemizin, aziz milletimizin huzur ve güvenliği." diyen Yerlikaya, "Bunun için hiç durmadan, duraksamadan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cansiparane şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı ailesinin mensuplarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, Kocaeli'de huzur ve güven ikliminin büyüyerek devam etmesi için çalışmaya devam edileceğini kaydetti.

Basına kapalı devam eden toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Vali Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, vali yardımcıları, kaymakamlar, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet teşkilatının yöneticileri katıldı.