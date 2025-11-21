DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Kocaeli'de konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmasına ilişkin, "Bugün komisyon, Türkiye tarihinin yüzyılı boyunca aldığı en tarihi, en önemli kararlardan birini aldı." dedi.

Hatimoğulları, beraberindeki heyet ve partililerle Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, DEM Parti İl Eş Başkanı Selda İlgöz, İlçe Başkanı Sabri Uçar, DEM Parti'li Dilovası Belediyesi meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Ardından İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde partisinin düzenlediği "dayanışma yemeği"ne katılan Hatimoğulları, burada partililerle bir araya geldi.

Hatimoğulları, konuşmasına Dilovası'ndaki fabrika yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde 27 Şubat’tan bu yana yaşananları hatırlatan Hatimoğulları, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda önemli dinlemeler yapıldığını söyledi.