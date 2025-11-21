DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Kocaeli'de konuştu:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmasına ilişkin, "Bugün komisyon, Türkiye tarihinin yüzyılı boyunca aldığı en tarihi, en önemli kararlardan birini aldı." dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmasına ilişkin, "Bugün komisyon, Türkiye tarihinin yüzyılı boyunca aldığı en tarihi, en önemli kararlardan birini aldı." dedi.
Hatimoğulları, beraberindeki heyet ve partililerle Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, DEM Parti İl Eş Başkanı Selda İlgöz, İlçe Başkanı Sabri Uçar, DEM Parti'li Dilovası Belediyesi meclis üyeleri ve partililer katıldı.
Ardından İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde partisinin düzenlediği "dayanışma yemeği"ne katılan Hatimoğulları, burada partililerle bir araya geldi.
Hatimoğulları, konuşmasına Dilovası'ndaki fabrika yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.
"Terörsüz Türkiye" sürecinde 27 Şubat’tan bu yana yaşananları hatırlatan Hatimoğulları, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda önemli dinlemeler yapıldığını söyledi.
Terör örgütünün geri çekilme kararının ardından komisyonun İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmesini beklediklerini ifade eden Hatimoğulları, "Bugün bunu sizlere müjdeliyoruz. Bu görüşme gerçekleşecek. Bugün komisyon, Türkiye tarihinin yüzyılı boyunca aldığı en tarihi en önemli kararlardan birini aldı." diye konuştu.
Hatimoğulları, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesinin ardından komisyonun somut adımların atılması konusunda tavsiye kararlarını almasını ve atılacak adımlarla ilgili taslak çalışmanın oluşmasını beklediklerini kaydetti.
Programa, İl Eş Başkanları Selda İlgöz, İbrahim Ergin, parti ve meclis üyeleri ile partililer katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.