        Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği olağan kongresini yaptı

        Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği olağan kongresini yaptı

        Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:29 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:29
        Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği olağan kongresini yaptı
        Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra kongreye katılan 119 üyenin 59'nun oyunu alan Furkan Ömer Ekerbiçer, Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığına seçildi.

        Ekerbiçer, yaptığı konuşmada, hep birlikte Fenerbahçe sevdasının etrafında toplandıkları bu çatı altında, kendilerine duyulan güvenle derneğin başkanlık görevini üstlendiğini söyledi.

        Derneklerinin, sadece bir topluluk değil, birlik, kardeşlik ve aidiyet duygusunun en güçlü şekilde yaşandığı bir aile olduğunu dile getiren Ekerbiçer, bunun bir parçası olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

        Ekerbiçer'in yönetiminde, Furkan Ömer Ekerbiçer, Ekrem Yavuz, Mesut Yıldız, Ali Fitoz, Saim Usta, Serdal Ekmekçi, Uğur Ünal, Ali İslam Tuncer, Yakup Bülbül, Serdar Avcı ve Sercan Sınır yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

