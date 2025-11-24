Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de polislere bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bıçakla polislere saldırmaya çalışan kişi ekiplerce vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 17:57 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:57
        Değirmendere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde aranması bulunan S.T'yi fark eden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almak istedi.

        Uyarıları dinlemeyerek bıçakla polise saldırmaya çalışan S.T. ekiplerce vurularak etkisiz hale getirildi.

        Sağlık ekipleri tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

