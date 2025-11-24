Kocaeli'de polislere bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bıçakla polislere saldırmaya çalışan kişi ekiplerce vurularak etkisiz hale getirildi.
Değirmendere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde aranması bulunan S.T'yi fark eden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almak istedi.
Uyarıları dinlemeyerek bıçakla polise saldırmaya çalışan S.T. ekiplerce vurularak etkisiz hale getirildi.
Sağlık ekipleri tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
