Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bilişim Vadisi'nde "Mobilite Kümelenmesi Stratejik Yol Haritası Çalıştayı" gerçekleştirildi

        Bilişim Vadisi'nde "Mobilite Kümelenmesi Stratejik Yol Haritası Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:08 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilişim Vadisi'nde "Mobilite Kümelenmesi Stratejik Yol Haritası Çalıştayı" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilişim Vadisi'nde "Mobilite Kümelenmesi Stratejik Yol Haritası Çalıştayı" düzenlendi.

        Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, büyük ölçekli sanayi kuruluşları, teknoloji girişimleri, araştırma kurumları, üniversiteler, yatırım fonları, orijinal ekipman üreticileri, AR-GE merkezleri, yan sanayi firmaları ve KOBİ'lerden oluşan 80 üyeli geniş paydaş ağı bulunan Mobilite Kümelenmesi için çalıştay gerçekleştirildi.

        Çalıştay süresince, mobilite alanında kümelenme ile neler yapılabileceği, ekosistemde karşılaşılan sorunlar, paydaş beklentileri, geliştirilebilecek işbirliği fırsatları ve stratejik yol haritasının öncelikleri üzerinde duruldu. Katılımcıların görüşleriyle zenginleşen oturumlar, Mobilite Kümelenmesinin gelecek dönem planlamasına doğrudan katkı sundu.

        Çalıştayda konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Tuba Öztepe, Mobilite Kümelenmesinin yapısını, hedeflerini ve Bilişim Vadisi'nin mobilite alanındaki projelerini anlatan kapsamlı sunum gerçekleştirdi.

        Öztepe, sunumunda mobilite teknolojilerinin Türkiye için taşıdığı stratejik önem ile kümelenme yapısının ekosisteme sağlayacağı katma değeri vurguladı.

        Kümelenme yapısı, sektörde sanayi, girişim işbirliklerinin artırılmasını, ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarına erişimin geliştirilmesini, mobilite alanında nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesini ve mobilite teknolojilerine yönelik ortak test, doğrulama ve inovasyon altyapılarının oluşturulmasını hedefliyor.

        Bu doğrultuda elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri gibi alanlarda ortak bir Mobilite Test ve İnovasyon Merkezi için ihtiyaç analizi çalışmaları yürütülüyor.

        Mobilite Kümelenmesi, mobilite teknolojilerinde yeni işbirlikleri oluşturulması, ortak projelerin geliştirilmesi, rekabetçi teknolojilerin ortaya çıkarılması ve sektöre nitelikli iş gücü kazandırılması açısından kritik platform niteliği taşıyor. Kümelenmenin yürüttüğü çalışmaların hem üye firmaların ölçeklenmesine hem de Türkiye'nin mobilite ekosistemine uzun vadeli ve stratejik katkılar sağlaması hedefleniyor. Bu anlamda Bilişim Vadisi, yürüttüğü çalışmaların merkezinde Türkiye mobilite ekosistemine güçlü ve sürdürülebilir katkı sunmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"

        Benzer Haberler

        Körfez Gençlerbirliği Darıca'da 13 madalya kazandı
        Körfez Gençlerbirliği Darıca'da 13 madalya kazandı
        4 bin çocuğa ulaşacak "İki Teker Bir Rüya" oyunu sahneleniyor
        4 bin çocuğa ulaşacak "İki Teker Bir Rüya" oyunu sahneleniyor
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
        Çamaşırhanede bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Çamaşırhanede bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Alacaklı olduğunu iddia edip işçilerin kaldığı binada yangın çıkardı (2)
        Alacaklı olduğunu iddia edip işçilerin kaldığı binada yangın çıkardı (2)
        Kocaeli'de işçilerin kaldığı binada çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de işçilerin kaldığı binada çıkan yangın söndürüldü