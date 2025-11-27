Bilişim Vadisi'nde "Mobilite Kümelenmesi Stratejik Yol Haritası Çalıştayı" gerçekleştirildi

Bilişim Vadisi'nde "Mobilite Kümelenmesi Stratejik Yol Haritası Çalıştayı" düzenlendi.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, büyük ölçekli sanayi kuruluşları, teknoloji girişimleri, araştırma kurumları, üniversiteler, yatırım fonları, orijinal ekipman üreticileri, AR-GE merkezleri, yan sanayi firmaları ve KOBİ'lerden oluşan 80 üyeli geniş paydaş ağı bulunan Mobilite Kümelenmesi için çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştay süresince, mobilite alanında kümelenme ile neler yapılabileceği, ekosistemde karşılaşılan sorunlar, paydaş beklentileri, geliştirilebilecek işbirliği fırsatları ve stratejik yol haritasının öncelikleri üzerinde duruldu. Katılımcıların görüşleriyle zenginleşen oturumlar, Mobilite Kümelenmesinin gelecek dönem planlamasına doğrudan katkı sundu.

Çalıştayda konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Tuba Öztepe, Mobilite Kümelenmesinin yapısını, hedeflerini ve Bilişim Vadisi'nin mobilite alanındaki projelerini anlatan kapsamlı sunum gerçekleştirdi.

Öztepe, sunumunda mobilite teknolojilerinin Türkiye için taşıdığı stratejik önem ile kümelenme yapısının ekosisteme sağlayacağı katma değeri vurguladı.

Kümelenme yapısı, sektörde sanayi, girişim işbirliklerinin artırılmasını, ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarına erişimin geliştirilmesini, mobilite alanında nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesini ve mobilite teknolojilerine yönelik ortak test, doğrulama ve inovasyon altyapılarının oluşturulmasını hedefliyor.

Bu doğrultuda elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri gibi alanlarda ortak bir Mobilite Test ve İnovasyon Merkezi için ihtiyaç analizi çalışmaları yürütülüyor.

Mobilite Kümelenmesi, mobilite teknolojilerinde yeni işbirlikleri oluşturulması, ortak projelerin geliştirilmesi, rekabetçi teknolojilerin ortaya çıkarılması ve sektöre nitelikli iş gücü kazandırılması açısından kritik platform niteliği taşıyor. Kümelenmenin yürüttüğü çalışmaların hem üye firmaların ölçeklenmesine hem de Türkiye'nin mobilite ekosistemine uzun vadeli ve stratejik katkılar sağlaması hedefleniyor. Bu anlamda Bilişim Vadisi, yürüttüğü çalışmaların merkezinde Türkiye mobilite ekosistemine güçlü ve sürdürülebilir katkı sunmayı hedefliyor.