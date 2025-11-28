Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kocaeli'de temel atma töreninde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özellikle üniversite öğrencilerinin barınma sorununu ortadan kaldırıldığını belirterek, "Kredi Yurtlar Kurumunun son 23 yılda yaptığı yatırımlarla, 180 bin olan yatak kapasitesini 1 milyon 5 bine getirdik. İlave tesisler de yapılmaya devam ediliyor. Bize başvuran bütün öğrencilerimizin bu yıl yüzde 99'unu yerleştirdik." dedi.

Körfez Spor Salonu Projesi'nin temel atma töreninde konuşan Bakan Bak, spora büyük yatırımlar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bak, karate, tekvando, judo başta olmak üzere çeşitli aktivitelerin yapılacağı 5 alt salon ile hentbol, basketbol ve voleybol oynanacak salonun yaklaşık 1000 kişilik olacağını aktararak, projenin kısa sürede tamamlanmasının ve gençlerin hizmetine sunulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kocaeli'nin "sanayi" ve "spor" şehri olduğunu dile getiren Bak, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin spora yaptığı yatırımlar ortada. Bu noktada da belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı ile Kocaeli'de yapılan yatırımlara değinerek Gebze'de 1000 kişilik yurdu tamamladıklarını anlatan Bak, "Gençlerimizin özellikle de üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu ortadan kaldırmış iktidar, hükümet var. Kredi Yurtlar Kurumunun son 23 yılda yaptığı yatırımlarla, 180 bin olan yatak kapasitesini 1 milyon 5 bine getirdik. İlave tesisler de yapılmaya devam ediliyor. Bize başvuran bütün öğrencilerimizin bu yıl yüzde 99'unu yerleştirdik." diye konuştu. Bak, Hereke ilçesinde kız ve erkek olmak üzere 2 yurdun yapımına başlayacaklarını belirterek, "Kartepe'de eski bir pazar yeri vardı. Onu salon haline getiriyoruz. Derince ve Darıca'daki tesislerimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'yle koordine halinde yaptığımız tesisler var. Bu sinerjiyle Kocaeli'de eserler yükselmeye devam ediyor. Gebze'de tesislerin durumunu değerlendirdik. Gebze'de nüfus arttığı için büyük bir salon inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı. Çocukların spor tesislerine götürülmesinin önemine işaret eden Bak, şöyle devam etti: "En önemli görevlerimizden biri de bağımlılıkla mücadele. Dijital bağımlılıkla, kötü alışkanlıklarla, içkiyle, uyuşturucuyla mücadele en temel görevlerimizden biri ve önleyici görev yapıyoruz. Burada pırıl pırıl çocuklarımız var. Spor yapan, ülkemizi Avrupa şampiyonalarında temsil eden pek çok sporcu var. Gençlerimizin sporla meşgul olmasını istiyoruz. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmak istiyoruz. Spor gerçekten kitleleri hareketlendiren, kitlelere sosyal yapıyı, sosyal donatımı sağlayan en önemli araçlardan biri. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevlerden biri de spor tesislerinin yapımının devam ettirilmesi, mahallelere spor tesisleri yapılması, köylere kadar spor tesisleri yapılması, okulların bahçelerinde spor tesisi yapılması."

- "Herkesi spora davet ediyoruz" Bakan Bak, Türkiye'de UEFA, FIFA standartlarında stadyumlarla, kapalı yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle "spor devrimi" yaşandığını anlatarak, bunun sonucunda Türkiye'nin pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiğini kaydetti. Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İtalya ile organize edileceğini, 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Avrupa Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da gerçekleştirileceğini, Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacağını aktararak, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolculuğuna hızla devam ettiğini dile getirdi. Basketbol Milli Takımı'nın Avrupa, Voleybol Milli Takımı'nın da dünya ikincisi olduğunu, Voleybol Erkek Milli Takımı'nın çeyrek final oynadığını anımsatan Bak, diğer spor dallarında da başarılı sonuçlar elde edildiğini ifade etti. Bakan Bak, ciddi tesis yatırımıyla lisanslı ve başarılı sporcu sayısının arttığını söyledi. Spora yapılan 1 liralık yatırımın 5 lira olarak geri döndüğünü belirten Bak, "Spor yapan çocuk az doktora gider, az ilaç kullanır, hastalıklardan uzak olur. Güçlü bir yapıya sahip olur. Çevresine zarar vermez, çevresiyle uyumlu şekilde spor yapmaya devam eder. O yüzden herkesi spora davet ediyoruz." diye konuştu.

Kentteki spor yatırımlarına değinen Bak, Süper Lig'e çıkan Kocaelispor'a başarılar diledi. Bak, Turka Kocaeli Stadı'nın altında çok amaçlı salonlar yaptıklarını aktararak, "Yaşayan stat haline getiriyoruz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz, oraya tramvayı da getirdi. İnanıyoruz ki Kocaeli Stadı'nın altında yapılan salonlarla yaklaşık 5-6 bin gencimiz orada spor yapacak." dedi. Kentteki tesislerden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının yetişmesini istediklerini vurgulayan Bak, "Büyüyen, gelişen Türkiye'de hep beraber yürümek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi her zaman mazlumların yanındayız, zalimin karşısındayız. Recep Tayyip Erdoğan'la beraber büyük Türkiye için yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı, Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı." ifadelerini kullandı. - "Körfez, salonla ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin eğitimini daima en temel öncelik olarak gördüğünü, onların zihnen, ahlaken ve bedenen en iyi şekilde yetişmesi için büyük vizyon ortaya koyduğunu söyledi. Spor kulüplerini birer okul, spor tesislerini birer eğitim yuvası olarak gördüklerini vurgulayan Yılmaz, bu tesisleri çoğaltarak gençlerin sağlığına, akademik başarılarına ve ahlaki gelişimlerine daha fazla katkı sunacaklarını kaydetti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise belediyelerin sadece yol, bina, köprü yapan kurumlar olmadığını, şehrin önünü açan, her yönüyle gelişimine katkı sunan kurumlar olduğunu dile getirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de ilçede seyirci kapasitesi fazla spor salonu olmadığını, temeli atılan tesisle bu eksikliğin giderileceğini dile getirdi. Proje maliyetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğunu aktaran Söğüt, "Parsel alanımız 8 dönüm, inşaat alanımız 15 bin metrekare olacak. 1000 seyirci kapasitesine sahip kapalı spor salonu olacak. 5 antrenman salonu, 1061 metrekare spor sahası. Burada hentbol, basketbol ve voleybol oynanabilecek. Körfez, salonla ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek. 2013 metrekare teras alanı ve 125 araçlık otopark alanımız da olacak." diye konuştu.