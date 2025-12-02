Kocaeli Valisi Aktaş'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, 3 Aralık'ın, sevgi, merhamet ve dayanışmanın engelleri aşabildiğini gösteren önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Engelleri aşmanın, inanç ve azim meselesi olduğunu aktaran Aktaş, başarılarıyla kendilerini gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla herkese ilham kaynağı olan engellilerin buna en güzel örnek olduğunu bildirdi.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına dahil olmalarını desteklemek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek, onların sorunlarını öncelikli olarak çözmek, tüm hizmet sunum mekanizmalarını buna uygun hale getirmek ve hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında durmak, toplumun her kesiminin önemli görevlerindendir. Tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum."