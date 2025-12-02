Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kartepe Teleferik Hattı'nda kurtarma tatbikatı yapıldı

        Kocaeli'deki Kartepe Teleferik Hattı'nda meydana gelebilecek olası arızalara karşı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartepe Teleferik Hattı'nda kurtarma tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’deki Kartepe Teleferik Hattı'nda meydana gelebilecek olası arızalara karşı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hatta olası acil durumlara hazırlık amacıyla kapsamlı bir kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Kocaeli İtfaiyesi, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin katıldığı tatbikatta, Kuzuyayla İstasyonu'nda senaryo gereği teleferik kabinleri iki direk arasında durdu.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, taşıyıcı tellere tırmanarak kabinlere ulaştı. Ekipler çevre güvenliğini aldıktan sonra kabin içerisindeki yolcuları kontrollü şekilde tahliye ederek güvenli alana indirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, teleferik sisteminin yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kartepe Teleferik Hattı, kurtarma ihtiyacını en aza indirecek son teknoloji bir yapıya sahip. Elektrik kesintilerine karşı dört jeneratör, telin raydan çıkma riskine karşı beş sensör bulunuyor ancak itfaiyeciler olarak her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        "Yayalar evimi izliyor" şikayeti üst geçidi yıktırdı: "Evi yine görebiliyor...
        "Yayalar evimi izliyor" şikayeti üst geçidi yıktırdı: "Evi yine görebiliyor...
        Evin içi göründüğü için yıkım kararı verilen üst geçit, 1 metre uzağa yapıl...
        Evin içi göründüğü için yıkım kararı verilen üst geçit, 1 metre uzağa yapıl...
        Gölcük'te kan bağışı etkinliği
        Gölcük'te kan bağışı etkinliği
        Vali Aktaş (Kefken açıklarında vurulan tanker): "Uluslararası ölçekte başar...
        Vali Aktaş (Kefken açıklarında vurulan tanker): "Uluslararası ölçekte başar...
        Vali Aktaş: Vurulan gemideki 25 kişinin kurtarılması uluslararası anlamda b...
        Vali Aktaş: Vurulan gemideki 25 kişinin kurtarılması uluslararası anlamda b...
        'Öldürdüğüm adam yapay zeka' diye kendini savunan sanığa ağırlaştırılmış mü...
        'Öldürdüğüm adam yapay zeka' diye kendini savunan sanığa ağırlaştırılmış mü...