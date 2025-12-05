Kocaeli'den Sudan'a 10 tır gıda yardımı gönderildi

Kocaeli'den Sudan'a ulaştırılacak gıda yardımını taşıyan 10 tır yola çıktı.

Gebze Belediyesi ve Hayrat Vakfı işbirliğinde temin edilen 10 bin çuval unu taşıyan tırlar, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'ndaki törenle uğurlandı.

Burada konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yardım konvoyuna destek verenlere teşekkür etti.

Talep doğrultusunda undan oluşan gıda yardımı yapıldığını belirten Büyükgöz, "Geçen yıl da Gebze'den Sudan'a, Gazze'ye ve dünyanın diğer bölgelerine olmak üzere birçok kampanya yaptık. Elini cömertçe taşın altına koyan tüm hayırseverlerimizi takdir ediyorum." dedi.

Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır ise yardımın 10 bin Sudanlı ailenin sofrasına aş olacağını kaydetti.

Yardımların, Mersin Limanı'ndan AFAD kontrolünde gemiyle Sudan'ın Darfur kentine ulaştırılması planlanıyor.