Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den Sudan'a 10 tır gıda yardımı gönderildi

        Kocaeli'den Sudan'a ulaştırılacak gıda yardımını taşıyan 10 tır yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:20 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den Sudan'a 10 tır gıda yardımı gönderildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'den Sudan'a ulaştırılacak gıda yardımını taşıyan 10 tır yola çıktı.

        Gebze Belediyesi ve Hayrat Vakfı işbirliğinde temin edilen 10 bin çuval unu taşıyan tırlar, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'ndaki törenle uğurlandı.

        Burada konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yardım konvoyuna destek verenlere teşekkür etti.

        Talep doğrultusunda undan oluşan gıda yardımı yapıldığını belirten Büyükgöz, "Geçen yıl da Gebze'den Sudan'a, Gazze'ye ve dünyanın diğer bölgelerine olmak üzere birçok kampanya yaptık. Elini cömertçe taşın altına koyan tüm hayırseverlerimizi takdir ediyorum." dedi.

        Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır ise yardımın 10 bin Sudanlı ailenin sofrasına aş olacağını kaydetti.

        Yardımların, Mersin Limanı'ndan AFAD kontrolünde gemiyle Sudan'ın Darfur kentine ulaştırılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları...
        Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları...
        Kocaeli'de 70 yaşındaki yürüme engelli, prefabrikte çıkan yangında öldü
        Kocaeli'de 70 yaşındaki yürüme engelli, prefabrikte çıkan yangında öldü
        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği çalışmasında gelinen durum panelde...
        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği çalışmasında gelinen durum panelde...
        Yangında mahsur kalan yaşlı adam hayatını kaybetti: 2 ay önce bacakları amp...
        Yangında mahsur kalan yaşlı adam hayatını kaybetti: 2 ay önce bacakları amp...
        Başkan Büyükakın: "Marmara Denizi'ne her gün 4.5 milyon metreküp kanalizasy...
        Başkan Büyükakın: "Marmara Denizi'ne her gün 4.5 milyon metreküp kanalizasy...
        Mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi, sürücü bayıldı
        Mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi, sürücü bayıldı