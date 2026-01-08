Kocaeli'de skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması kısıtlandı
Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına kısıtlama getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren kentte güney ve güneybatı yönlerden devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini artırdığı kaydedildi.
Açıklamada, motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı ifade edildi.
