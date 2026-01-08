Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı gemiler Karamürsel açıklarına demirledi
Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı gemiler, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi açıklarına demirledi.
Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı gemiler, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi açıklarına demirledi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı gemiler, Kayacık Mahallesi açıklarına demirleyerek beklemeye başladı.
Gemiler, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından seyrine devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.