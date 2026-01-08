Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı gemiler Karamürsel açıklarına demirledi

Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı gemiler, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi açıklarına demirledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı gemiler, Kayacık Mahallesi açıklarına demirleyerek beklemeye başladı.

Gemiler, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından seyrine devam edecek.