Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı gemiler Karamürsel açıklarına demirledi

        Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı gemiler, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi açıklarına demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı gemiler Karamürsel açıklarına demirledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı gemiler, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi açıklarına demirledi.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı gemiler, Kayacık Mahallesi açıklarına demirleyerek beklemeye başladı.

        Gemiler, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından seyrine devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması kısıtlandı
        Kocaeli'de skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması kısıtlandı
        Yahya Kaptan, Dilovası'nda anıldı
        Yahya Kaptan, Dilovası'nda anıldı
        Çatıdan kopan yalıtım malzemesi caddeye düştü; o anlar kamerada (3)
        Çatıdan kopan yalıtım malzemesi caddeye düştü; o anlar kamerada (3)
        Kartepe'de filografi sergisi sanatseverlerle buluştu
        Kartepe'de filografi sergisi sanatseverlerle buluştu
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına: 2 tır devrildi
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına: 2 tır devrildi
        Çatıdan kopan kereste seyir halindeki otobüse saplandı Binaların çatıları y...
        Çatıdan kopan kereste seyir halindeki otobüse saplandı Binaların çatıları y...