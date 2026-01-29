Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kıbrıs gazisi Karasaç, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ramazan Karasaç'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:47 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs gazisi Karasaç, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 79 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ramazan Karasaç'ın cenazesi toprağa verildi.


        Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Karasaç için Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene, Karasaç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Gölcük Kaymakam Vekili Kemal İnan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


        Karasaç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.

        Kılınan namazın ardından Karasaç'ın cenazesi, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu "O...
        Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu "O...
        Dilovası Kent Meydanı projesinin temeli atıldı
        Dilovası Kent Meydanı projesinin temeli atıldı
        Zorlu kış şartlarında kurtarma tatbikatı
        Zorlu kış şartlarında kurtarma tatbikatı
        GTO'dan aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli karateci Şamdan'a plak...
        GTO'dan aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli karateci Şamdan'a plak...
        Kocaeli'de hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya 3 milyon 128 bin 439 l...
        Kocaeli'de hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya 3 milyon 128 bin 439 l...
        Otomobil bariyerlerde 15 metre sürüklenerek tıra çarptı: 4 yaralı
        Otomobil bariyerlerde 15 metre sürüklenerek tıra çarptı: 4 yaralı