Kocaelispor, Oleksandr Syrota ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, defans oyuncusu Oleksandr Syrota ile yollarını ayırdı. Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Oleksandr Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota'ya emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi. 25 yaşındaki Ukraynalı oyuncu, Kocaelispor formasıyla 2025-26 sezonunda 8 maça çıktı.

