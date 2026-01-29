Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor, Oleksandr Syrota ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, defans oyuncusu Oleksandr Syrota ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 18:55 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Oleksandr Syrota ile yollarını ayırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, defans oyuncusu Oleksandr Syrota ile yollarını ayırdı.


        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Oleksandr Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota'ya emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        25 yaşındaki Ukraynalı oyuncu, Kocaelispor formasıyla 2025-26 sezonunda 8 maça çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, Syrota ile yolları resmen ayırdı
        Kocaelispor, Syrota ile yolları resmen ayırdı
        İzmit Körfezi'nin girişi noktası Eskihisar'da deniz canlısı pinalar görüntü...
        İzmit Körfezi'nin girişi noktası Eskihisar'da deniz canlısı pinalar görüntü...
        Belediye başkanı dalış yaptı, su altından müjdeyle çıktı İzmit Körfezi'nde...
        Belediye başkanı dalış yaptı, su altından müjdeyle çıktı İzmit Körfezi'nde...
        74 yaşındaki annesine dehşeti yaşatan sanığın yeniden yargılanmasına başlan...
        74 yaşındaki annesine dehşeti yaşatan sanığın yeniden yargılanmasına başlan...
        Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu "O...
        Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu "O...
        Kıbrıs gazisi Karasaç, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Karasaç, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı