        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de istinat duvarının yıkılması sonucu 2 bina tedbiren boşaltıldı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarının bir kısmının yıkılması nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 17:09 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:09
        Kocaeli'de istinat duvarının yıkılması sonucu 2 bina tedbiren boşaltıldı
        Kocaeli'nin Derince ilçesinde temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarının bir kısmının yıkılması nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Cavit Sokak'ta temel kazısı yapılan alanda istinat duvarının bir bölümü çöktü.

        Yıkılan duvarın bir kısmı, yanındaki 2 katlı binaya zarar verdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, bölgedeki 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Bina sahibi Ali Ekici (78), AA muhabirine, eşiyle evde otururken gürültü duyduğunu belirterek, dışarı çıkıp baktığında istinat duvarının evine zarar verdiğini gördüğünü söyledi.

        Ekici, olayın ardından eşiyle çocuklarının yanına gittiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

