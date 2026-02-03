Kocaeli'de istinat duvarının yıkılması sonucu 2 bina tedbiren boşaltıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarının bir kısmının yıkılması nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.



Cavit Sokak'ta temel kazısı yapılan alanda istinat duvarının bir bölümü çöktü.



Yıkılan duvarın bir kısmı, yanındaki 2 katlı binaya zarar verdi.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, bölgedeki 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.



Bina sahibi Ali Ekici (78), AA muhabirine, eşiyle evde otururken gürültü duyduğunu belirterek, dışarı çıkıp baktığında istinat duvarının evine zarar verdiğini gördüğünü söyledi.



Ekici, olayın ardından eşiyle çocuklarının yanına gittiklerini kaydetti.

