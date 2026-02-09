Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de hakkında 30 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında toplam 3 ayrı suçtan 30 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 00:12 Güncelleme: 09.02.2026 - 00:12
        Kocaeli'de hakkında 30 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, B.A. isimli hükümlü İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

