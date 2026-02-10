Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 08:48 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:48
        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında G.Ç'yi durdurdu.

        G,Ç'nin üzerinde yapılan aramada, tütün paketi içerisinde 43,4 gram, şeffaf poşet içerisinde 12,7 gram olmak üzere toplam 56,1 gram uyuşturu ele geçirildi.

        Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

