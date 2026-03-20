Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi 107. Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla binadan dışarıya çıkan ve dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlileri ayakta müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıysa söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.
