GÖLMEK kursiyerlerinden el sanatları sergisi

Gölcük Belediyesi Mesleki ve Sanat Kursları’nda eğitim gören kursiyerler, açtıkları el sanatları sergisi ile büyük ilgi gördü.

Gölcük Belediyesi bünyesinde Yenimahalle Konağı’nda hizmet veren Gölcük Belediyesi Mesleki ve Sanat Kursları (GÖLMEK)’nda eğitim gören kursiyerler tasarladıkları el sanatları ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu. Usta öğretici Yasemin Yazıcıoğlu Demircan ve kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiye Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Yapılan açılış töreninin ardından ürünler vatandaşların beğenilerine sunuldu. Saat 22.00’ye kadar gezilebilecek olan sergi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

KOCAELİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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