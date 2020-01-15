Darıca Belediyesi’nden tüp bebek semineri

Darıca Belediyesi tarafından Op. Dr. Tufan Babayiğit’in katlımı ile düzenlenecek seminerde, tüp bebek tedavisinde hakkında önemli bilgiler verilecek.

Darıca Belediyesi, özel bir hastane işbirliği ile tüp bebek tedavisinde güncel yaklaşımlar konulu seminer düzenliyor. Op. Dr. Tufan Babayiğit tarafından verilecek seminerde tüp bebek tedavisi ve yeni gelişmeler ele alınacak. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde 16 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleşecek seminere katılımın yoğun olması bekleniyor. Katılımın ücretsiz olacağı seminerde ayrıca çekilişle bir kişi ücretsiz tüp bebek tedavisi kazanma hakkını elde edecek.

KOCAELİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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