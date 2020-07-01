‘Mesafeli Kabare’ 4 Temmuz’da seyirciyle buluşacak

Covid19 salgınının toplumsal yansımalarını mizahi bir dille anlatan ‘Mesafeli Kabare’ adlı oyunu, 4 Temmuz Cumartesi günü açık havada Kocaeli halkı ile buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, korona virüs (Covid19) salgını sürecinde 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında yeni oyunlarla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek bir projeyi sahneye taşımak için kolları sıvayan Şehir Tiyatroları, ‘Mesafeli Kabare’ adlı oyunuyla pandemi sürecini ve Covid19 salgınının toplumsal olarak yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan aktaracak. Oyunun provalarını da açık havada gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de Sekapark Uçurtma Tepesi’nde seyircisiyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Şehir Tiyatroları, 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme dönemiyle birlikte yoğun bir tempoyla çalışmaya tekrar başladı. Türkiye’de ilk olacak ‘Mesafeli Kabare’ adlı oyunu için provalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 12 ilçenin tamamında açık havada seyircisiyle buluşacak. Oyunu izlemek için gelen seyirciler, mesafeli bir şekilde oturacak. Ayrıca reji de mesafeli olacak ve oyuncular birbirleriyle çok fazla temas etmeyecek. 8 Haziran’da provaları başlayan oyun, Temmuz ayından Eylül ayına kadar açık havada Kocaeli seyircisiyle birlikte olacak.

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