Mamuriye Camii’nin temeli atıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde zarar gören ve zamanla kullanılmaz hale gelen Mamuriye Camii’nin temelleri yeniden atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gölcük ilçesi Mamuriye Mahallesi’nde 17 Ağustos Depremi’nde zarar gören ve kısa süre sonra kullanılamaz duruma geldiği için yıkılan Mamuriye Camii’nin yeniden yapım çalışmalarına başladı. Temeli atılan cami, bölge halkının ibadet ihtiyacını karşılayacak. Temel atma programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, camilerin medeniyetimizin merkezinde yer aldığını vurgulayarak, “Büyükşehir olarak destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Başkan Vekili Çakmak, “Allah bizlere arkamızda güzel işler bırakmayı nasip etsin. Eğer arkamızda güzel işler, güzel evlatlar bırakırsak biz öldükten sonra da sevap defterimize yazılmaya devam edecek. İnşallah burada ezanlar okunup namazlar kılındıkça bizlere de sevap yazılacak. Camiler bize hayatı ve doğruyu öğreten yerler. Temelini attığımız bu camimizin en kısa sürede açılışını da yapmak nasip olsun. Hayat dolu, çocuklarımızın içini doldurduğu cıvıl cıvıl bir camimiz olsun” dedi.

Konuşmaların ardından caminin temelleri dualar eşliğinde atıldı.

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