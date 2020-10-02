Kocaeli’de tefecilikten 8 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik şikayetlerin artması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve takip sonrasında tefecilik yaptığı belirlenen 8 şahıs, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, borçluların isimlerinin yazılı olduğu 9 adet ajanda, 105 adet içi doldurulmuş senet, 35 adet boş senet, 1 sahte kimlik, 1 sahte ehliyet, 10 gram esrar, 30 adet çek, 2 adet tapu, 1 adet boş senet koçanı, 6 adet doldurulmuş senet koçanı, 2 adet satış sözleşmesi, 5 adet borçluların yazılı olduğu kağıt ve 100 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Tefecilik yapan 8 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.