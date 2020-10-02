Kocaeli’de tefecilikten 8 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik şikayetlerin artması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve takip sonrasında tefecilik yaptığı belirlenen 8 şahıs, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, borçluların isimlerinin yazılı olduğu 9 adet ajanda, 105 adet içi doldurulmuş senet, 35 adet boş senet, 1 sahte kimlik, 1 sahte ehliyet, 10 gram esrar, 30 adet çek, 2 adet tapu, 1 adet boş senet koçanı, 6 adet doldurulmuş senet koçanı, 2 adet satış sözleşmesi, 5 adet borçluların yazılı olduğu kağıt ve 100 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Tefecilik yapan 8 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.