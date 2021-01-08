Otomobilde yanarak öldü (2)

BUGÜN İŞE BAŞLAYACAKTI
Kocaeli´nin Karamürsel ilçesinde otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden Ufuk Kızılırmak'ın, Yalova´nın Altınova ilçesinde bugün işe başlayacağı öğrenildi. Bu sabah işe gitmek için otomobiline binen Ufuk Kızılırmak'ın yangın sırasında dışarı çıkamadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Alişan KOYUNCU
2021-01-08 14:15:08
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