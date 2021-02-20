Kısıtlama gününde güneş ve karın keyfini çıkardılar



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de Kartepe kayak merkezine tatil için gelenler, güneşli havada kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

İstanbul´a yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kartepe kayak merkezinde yaklaşık 1 metre kar var. Hafta sonu kısıtlama olmasına rağmen otele rezervasyon yaptıranlar, güneşli havada kayak ve snowboard yapıp, kar motorlarıyla gezdi. Jandarma ekipleri ve otelin özel güvenlik görevlileri sık sık megafonlarla anons yaparak sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

`FIRSAT BULDUKÇA KARTEPE'YE ÇIKIYORUZ´

Fırsat buldukça Kartepe´ye çıktıklarını söyleyen Fahriye Esen, "Kocaeli´de yaşadığımız için sık sık Kartepe´ye çıkıyoruz. Kayak yaparken de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Buranın şahane bir atmosferi var. Çok keyif alıyoruz" dedi.

İstanbul´dan kayak yapmaya geldiğini belirten Arda Akduman, "Kış sporları açısından burası benim gelişmemi sağladı. Sis yok, hava da çok güzel. Dün sis olduğu için kayak yapamadım. Burası beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

`KORONA ŞARTLARI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ´

İstanbul´dan hafta sonu kalmak için geldiğini ifade eden Miray Akkoyun, "Acemi bir kayakçıyım ve arkadaşlarımın desteğiyle burada kayak öğreniyorum ve eğleniyoruz. Burada hijyen kurallarına da uyuluyor. Bu hafta az bir yoğunluk var. Korona şartları benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kartepe´de ağaçlar altında kaymaktan keyif aldığını söyleyen Ece Felamur, "Kar yağdığında hafta sonu gelmeye çalışıyoruz. Günübirlik gelemediğimiz için hafta sonu kalmalı geldik. Geçen yıl neredeyse her hafta geldik. Ağaçlar arasında kaymaktan çok keyif alıyorum. Ağaç altında kayılabilecek bir Kartepe bir de Kars var" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-02-20 14:10:23



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